Забил гостя палкой до смерти: полиция сообщила о подозрении (ГУ НП)

51-летний злоумышленник в ходе ссоры деревянной палкой разбил голову своему знакомому.
Убийство произошло в конце августа. В гости к мужчине пришел 36-летний знакомый. Во время пьянки между ними возникла ссора. Хозяин повалил на пол гостя, сел сверху на него и деревянной палкой нанес около десяти ударов по голове потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался.
Указанный факт внесен следователем Липецкого отделения полиции в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения.
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