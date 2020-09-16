16.09.2020 11:41

ВИДЕО: Полицейскому на Салтовке разбили голову в драке (ГУ Нацполиции)

Харьковские следователи расследуют обстоятельства совершения сопротивления двух молодых людей полицейским.



// hk.npu.gov.ua

Около восьми часов вечера 15 сентября в 19:48 сработала тревожная кнопка в одной из аптек по проспекту Тракторостроителей.

Наряд группы реагирования роты Управления полиции охраны обнаружили на месте двух молодых людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и цеплялись к прохожим.

На требования полицейских прекратить противоправные действия граждане ответили агрессией и начали бросаться в драку. Полицейские охраны применили к правонарушителям меры физического воздействия. Во время задержания 25-летний сержант полиции получил телесные повреждения.

Пострадавший полицейский с травмой головы был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья стабильное.

Задержанных правонарушителей доставили в Московский отдел полиции.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.



На видео – ненормативная лексика

