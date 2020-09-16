Под Харьковом спасли лес от пожара (ГСЧС)

В Валковском районе спасатели ликвидировали пожар на открытой территории.
Днем 15 августа возникло возгорание сухостоя на большой площади за пределами села Снежков в Валковском районе.
К моменту при,ытия спасателей сухая трава горела на площади около 1 га, огонь быстро распространялся в сторону лесополосы.
За два часа пожарным удалось локализовать возгорание, и через полчаса пожар был потушен.
Причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
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