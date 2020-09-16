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16.09.2020  10:46   

Под Харьковом спасли лес от пожара (ГСЧС)

В Валковском районе спасатели ликвидировали пожар на открытой территории.


//kh.dsns.gov.ua

Днем 15 августа возникло возгорание сухостоя на большой площади за пределами села Снежков в Валковском районе.

К моменту при,ытия спасателей сухая трава горела на площади около 1 га, огонь быстро распространялся в сторону лесополосы.

За два часа пожарным удалось локализовать возгорание, и через полчаса пожар был потушен.

Причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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