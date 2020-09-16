16.09.2020 10:46

Под Харьковом спасли лес от пожара (ГСЧС)

В Валковском районе спасатели ликвидировали пожар на открытой территории.



//kh.dsns.gov.ua

Днем 15 августа возникло возгорание сухостоя на большой площади за пределами села Снежков в Валковском районе.



К моменту при,ытия спасателей сухая трава горела на площади около 1 га, огонь быстро распространялся в сторону лесополосы.

За два часа пожарным удалось локализовать возгорание, и через полчаса пожар был потушен.



Причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.