16.09.2020 09:21

Ночью на границе поймали контрабандиста (ГПСУ)

Недалеко от населенного пункта Пыльное пограничники Харьковского отряда прекратили попытку незаконного перемещения через границу партии электрооборудования.



// ГПСУ

Информацию о возможном незаконном перемещении товаров из Украины в РФ получил участковый инспектор пограничной службы.



Выдвинувшись в указанюую точку, пограничный наряд обнаружил, как к государственной границе подъехал автомобиль. Из него вышел мужчина и начал доставать коробки. В этот момент пограничники его задержали.



Как выяснилось, задержанным оказался 35-летний гражданин Украины. Он пытался незаконно переместить из Украины в РФ три коробки с электрооборудованием в ассортименте.



В отношении правонарушителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дальнейшую его судьбу решит суд.



Товар изъят и будет передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.