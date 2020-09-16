Ночью на границе поймали контрабандиста (ГПСУ)

Недалеко от населенного пункта Пыльное пограничники Харьковского отряда прекратили попытку незаконного перемещения через границу партии электрооборудования.
Информацию о возможном незаконном перемещении товаров из Украины в РФ получил участковый инспектор пограничной службы.
Выдвинувшись в указанюую точку, пограничный наряд обнаружил, как к государственной границе подъехал автомобиль. Из него вышел мужчина и начал доставать коробки. В этот момент пограничники его задержали.
Как выяснилось, задержанным оказался 35-летний гражданин Украины. Он пытался незаконно переместить из Украины в РФ три коробки с электрооборудованием в ассортименте.
В отношении правонарушителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дальнейшую его судьбу решит суд.
Товар изъят и будет передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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