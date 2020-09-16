16.09.2020 08:48

Маршрутка сбила женщину на терминале (ГУ Нацполиции)

78-летнюю пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу.



// hk.npu.gov.ua

Авария произошла около торех часов дня 15 сентября на улице Пискуновской.



Предварительно установлено, что 56-летний водитель маршрутного автобуса «Mersedes-benz» подъезжал на остановку терминала и совершил наезд на женщину.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Проводится проверка.



