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16.09.2020  08:48   

Маршрутка сбила женщину на терминале (ГУ Нацполиции)

78-летнюю пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла около торех часов дня 15 сентября на улице Пискуновской.

Предварительно установлено, что 56-летний водитель маршрутного автобуса «Mersedes-benz» подъезжал на остановку терминала и совершил наезд на женщину.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Проводится проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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