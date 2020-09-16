Маршрутка сбила женщину на терминале (ГУ Нацполиции)

78-летнюю пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу.
Авария произошла около торех часов дня 15 сентября на улице Пискуновской.
Предварительно установлено, что 56-летний водитель маршрутного автобуса «Mersedes-benz» подъезжал на остановку терминала и совершил наезд на женщину.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Проводится проверка.
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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