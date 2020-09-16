Смертельное ДТП: пассажирка погибла, водители в больнице (ГУ Нацполиции)

Авария произошла в селе Подолы Купянского района.
Утром 15 сентября на трассе произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2106» под управлением 66-летнего жителя Купянского района и «LDV Convoy» под управлением 38-летнего жителя города Купянска.
62-летняя пассажирка «ВАЗ 2106» от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Водители транспортных средств с травмами госпитализированы в Купянскую районную больницу.
Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажность:
давление:
ветер: