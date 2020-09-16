Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: пассажирка погибла, водители в больнице (ГУ Нацполиции)
16.09.2020  08:14   

Смертельное ДТП: пассажирка погибла, водители в больнице (ГУ Нацполиции)

Авария произошла в селе Подолы Купянского района.


// hk.npu.gov.ua

Утром 15 сентября на трассе произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2106» под управлением 66-летнего жителя Купянского района и «LDV Convoy» под управлением 38-летнего жителя города Купянска.

62-летняя пассажирка «ВАЗ 2106» от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Водители транспортных средств с травмами госпитализированы в Купянскую районную больницу.

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.09 Криминал и происшествия Маршрутка сбила женщину на терминале (ГУ Нацполиции) 15.09 Криминал и происшествия ДТП: легковушка вылетела с дороги (ФОТО) 15.09 Криминал и происшествия Утреннее ДТП на Салтовке (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 