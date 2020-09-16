16.09.2020 08:14

Смертельное ДТП: пассажирка погибла, водители в больнице (ГУ Нацполиции)

Авария произошла в селе Подолы Купянского района.



// hk.npu.gov.ua

Утром 15 сентября на трассе произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2106» под управлением 66-летнего жителя Купянского района и «LDV Convoy» под управлением 38-летнего жителя города Купянска.



62-летняя пассажирка «ВАЗ 2106» от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Водители транспортных средств с травмами госпитализированы в Купянскую районную больницу.

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



Решается вопрос об открытии уголовного производства.