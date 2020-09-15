15.09.2020 19:49

Смертельный конфликт: убит подросток (МВД)

Полицейские расследуют обстоятельства убийства несовершеннолетнего парня на Харьковщине.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 сентября 2020 года около 00:20 в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что на улице в пгт Купянск-Узловой обнаружено тело юноши.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 16-летний житель Купянского района.

Установлено, что парень жил вместе с 67-летней бабушкой. Его мать была лишена родительских прав.

Сотрудники полиции выяснили, что вечером 14 сентября несовершеннолетний ушел из дома на прогулку и не вернулся. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские изобличили в совершении преступления 18-летнего жителя района. Последний пояснил, что вечером к нему пришел 16-летний знакомый.

Между ребятами возник конфликт. В результате злоумышленник ударил подростка металлическим предметом по голове. После того как потерпевший упал, он вывез тело парня из двора на улицу.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.