Пожар на Сумской: вспыхнула машина (Telegram)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как информирует Telegram-канал ХС Харьков, на Сумской - чрезвычайное происшествие.
Возле завода ФЭД загорелся Daewoo Lanos.
Пожарные сработали оперативно, на месте, уже затушили машину.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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