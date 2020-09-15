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15.09.2020  17:46   

Пожар на Сумской: вспыхнула машина (Telegram)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Telegram-канал ХС Харьков, на Сумской - чрезвычайное происшествие.

Возле завода ФЭД загорелся Daewoo Lanos.

Пожарные сработали оперативно, на месте, уже затушили машину.

Тэги:  пожар, загорелась машина, харьков
 
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