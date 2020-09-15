ДТП: легковушка вылетела с дороги (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на проспекте Гагарина - авария.
Не вписалась в поворот и вылетела с магистрали легковушка.
Подробной информации о ДТП и пострадавших пока нет.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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