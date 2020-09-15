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15.09.2020  14:20   

ДТП: легковушка вылетела с дороги (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на проспекте Гагарина - авария.

Не вписалась в поворот и вылетела с магистрали легковушка.

Подробной информации о ДТП и пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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