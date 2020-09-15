Утреннее ДТП на Салтовке (ФОТО)

Пострадавших в аварии нет.
15 сентября около 9:40 патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на улице Гвардейцев Широнинцев, 5.
По предварительной информации водитель автомобиля Nissan Almera нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21121.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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