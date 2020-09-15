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15.09.2020  13:58   

Утреннее ДТП на Салтовке (ФОТО)

Пострадавших в аварии нет.


// Патрульная полиция

15 сентября около 9:40 патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на улице Гвардейцев Широнинцев, 5.

По предварительной информации водитель автомобиля Nissan Almera нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21121.

В результате происшествия  никто не пострадал.

На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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