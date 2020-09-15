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15.09.2020  13:13   

Из горящей пятиэтажки спасли человека (ФОТО)

Пожар произошел в жилой пятиэтажке в переулке Самокиша, 3 в Харькове.


//kh.dsns.gov.ua

Спасателям сообщили о возгорании 15 сентября в 10:51.

На момент прибытия спасателей стало известно, что возгорание возникло в квартире на 3 этаже. Там горели домашние вещи на площади около 6 кв.м.

Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям этого дома. Из загоревшейся квартиры спасатели вывели 89-летнего владельца квартиры.

Его с отравлением угарным газом госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Пожарные локализовали огонь уже в 11:16. Окончательная его ликвидация состоялась в 11:26.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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