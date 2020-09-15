Из горящей пятиэтажки спасли человека (ФОТО)

Пожар произошел в жилой пятиэтажке в переулке Самокиша, 3 в Харькове.
Спасателям сообщили о возгорании 15 сентября в 10:51.
На момент прибытия спасателей стало известно, что возгорание возникло в квартире на 3 этаже. Там горели домашние вещи на площади около 6 кв.м.
Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям этого дома. Из загоревшейся квартиры спасатели вывели 89-летнего владельца квартиры.
Его с отравлением угарным газом госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Пожарные локализовали огонь уже в 11:16. Окончательная его ликвидация состоялась в 11:26.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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