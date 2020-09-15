Пенсионер получил ожоги, пытаясь погасить пожар

От медицинской помощи 77-летний мужчина отказался.
14 сентября в 23:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Конституции в городе Волчанске.
К месту происшествия выехало 1 отделение службы спасения на автоцистерне в составе 5 спасателей. На момент их прибытия горел хозяйственный сарай. Площадь пожара составила около 20 кв.м.
Во время пожара получил ожоги верхних конечностей 2-й степени 77-летний мужчина, который самостоятельно пытался потушить пламя. От медицинской помощи он отказался.
В 23:30 пожар был локализован, а в 00:25 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.
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