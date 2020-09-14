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14.09.2020  19:36   

ДТП: жесткая встреча - авто разбито в хлам (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Богдана Хмельницкого - авария.

Произошла жесткая встреча легковушек.

Одна из них - особенно пострадала.

Подробностей о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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