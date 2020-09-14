ДТП: жесткая встреча - авто разбито в хлам (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 14 сентября Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 сентября Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.