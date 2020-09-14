ДТП: жесткая встреча - авто разбито в хлам (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Богдана Хмельницкого - авария.
Произошла жесткая встреча легковушек.
Одна из них - особенно пострадала.
Подробностей о пострадавших пока нет.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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