14.09.2020 19:50
Рецидивисты с косой и пилой пойманы копами (ФОТО)
На Харьковщине полиция уличила двух мужчин в совершении кражи.
Рецидивисты с косой и пилой пойманы копами (ФОТО)
Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о краже в селе Вертеевка Богодуховского района поступило в полицию от владельца дома.
По словам потерпевшего, неизвестные завладели его електрокосой, бензопилой, болгаркой, индукционной печью и другим имуществом.
Работники сектора криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленников.
Ими оказались неоднократно судимые 30 и 45-летние жители Богодуховский района.
Они уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений.
У злоумышленников были найдены и изъяты электрокоса и бензопилу.
Другие похищенные вещи правонарушители продали, а полученные деньги потратили на собственные нужды.
Сейчас изъятое имущество полицейские вернули потерпевшему.
Следователи Богодуховского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины.
За содеянное мужчинам грозит до 6 лет заключения.