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14.09.2020  19:50   

Рецидивисты с косой и пилой пойманы копами (ФОТО)

На Харьковщине полиция уличила двух мужчин в совершении кражи.


Рецидивисты с косой и пилой пойманы копами (ФОТО)
Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о краже в селе Вертеевка Богодуховского района поступило в полицию от владельца дома. 
 
По словам потерпевшего, неизвестные завладели его електрокосой, бензопилой, болгаркой, индукционной печью и другим имуществом.
 
Работники сектора криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленников.
 
Ими оказались неоднократно судимые 30 и 45-летние жители Богодуховский района. 
 
Они уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений.
 
У злоумышленников были найдены и изъяты электрокоса и бензопилу. 
 
Другие похищенные вещи правонарушители продали, а полученные деньги потратили на собственные нужды.
 
Сейчас изъятое имущество полицейские вернули потерпевшему.
 
Следователи Богодуховского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст.  185 (кража) уголовного кодекса Украины.
 
За содеянное мужчинам грозит до 6 лет заключения.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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