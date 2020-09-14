14.09.2020 19:50

Рецидивисты с косой и пилой пойманы копами (ФОТО)

На Харьковщине полиция уличила двух мужчин в совершении кражи.



Рецидивисты с косой и пилой пойманы копами (ФОТО)



Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о краже в селе Вертеевка Богодуховского района поступило в полицию от владельца дома.

По словам потерпевшего, неизвестные завладели его електрокосой, бензопилой, болгаркой, индукционной печью и другим имуществом.

Работники сектора криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленников.

Ими оказались неоднократно судимые 30 и 45-летние жители Богодуховский района.

Они уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений.

У злоумышленников были найдены и изъяты электрокоса и бензопилу.

Другие похищенные вещи правонарушители продали, а полученные деньги потратили на собственные нужды.

Сейчас изъятое имущество полицейские вернули потерпевшему.

Следователи Богодуховского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины.

За содеянное мужчинам грозит до 6 лет заключения.