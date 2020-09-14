Под Харьковом ВАЗ врезался в дерево: пассажир погиб (ФОТО)

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП в селе Пески-Радьковская.
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Боровского отделения полиции 12 сентября в 23:21.
Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не справился с управлением и наехал на дерево.
В результате ДТП один из пассажиров - 27-летний местный житель – от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Еще один пассажир и водитель автомобиля с травмами госпитализированы в хирургическое отделение Боровской центральной районной больницы. Состояние их здоровья удовлетворительное.
По данному факту следственным отделением Боровского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
влажность:
давление:
ветер: