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14.09.2020  10:59   

Под Харьковом ВАЗ врезался в дерево: пассажир погиб (ФОТО)

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП в селе Пески-Радьковская.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Боровского отделения полиции 12 сентября в 23:21.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не справился с управлением и наехал на дерево.

В результате ДТП один из пассажиров - 27-летний местный житель – от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Еще один пассажир и водитель автомобиля с травмами госпитализированы в хирургическое отделение Боровской центральной районной больницы. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данному факту следственным отделением Боровского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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