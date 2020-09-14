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14.09.2020  10:55   

На Клочковской пьяный водитель на BMW снес фонарь

Авария произошла 12 сентября около девяти часов вечера на улице Клочковской, 274.


// Telegram

Как установили патрульные, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на дорожный фонарь.

В результате ДТП никто не пострадал.

Во время оформления аварии инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. Результат - положительный.

На водителя автомобиля BMW патрульные составили административные протоколы по ст.124 КУоАП и ст. 130 КУоАП.

Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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