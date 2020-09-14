14.09.2020 10:55

На Клочковской пьяный водитель на BMW снес фонарь

Авария произошла 12 сентября около девяти часов вечера на улице Клочковской, 274.



// Telegram

Как установили патрульные, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на дорожный фонарь.



В результате ДТП никто не пострадал.



Во время оформления аварии инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. Результат - положительный.



На водителя автомобиля BMW патрульные составили административные протоколы по ст.124 КУоАП и ст. 130 КУоАП.



Собранный материал будет передан в суд.