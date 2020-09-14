На Клочковской пьяный водитель на BMW снес фонарь

Авария произошла 12 сентября около девяти часов вечера на улице Клочковской, 274.
Как установили патрульные, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на дорожный фонарь.
В результате ДТП никто не пострадал.
Во время оформления аварии инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. Результат - положительный.
На водителя автомобиля BMW патрульные составили административные протоколы по ст.124 КУоАП и ст. 130 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
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На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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