Кто виноват в ДТП со скорой: версия полиции (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого три человека с ушибами госпитализированы в Харьковскую областную больницу.
Напомним, авария произошла 13 сентября около 23:30 у дома по улице Тюринской.
Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля «KIA Optima» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Спецавтомобиль двигался по вызову с включенными световыми спецсигналами в институт неотложной хирургии с пациенткой, которая требовала неотложного хирургического вмешательства.
В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель скорой, 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник. Пациентку доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Проводится проверка.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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