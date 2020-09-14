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14.09.2020  09:56   

Кто виноват в ДТП со скорой: версия полиции (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого три человека с ушибами госпитализированы в Харьковскую областную больницу.


// hk.npu.gov.ua

Напомним, авария произошла 13 сентября около 23:30 у дома по улице Тюринской.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля «KIA Optima» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Спецавтомобиль двигался по вызову с включенными световыми спецсигналами в институт неотложной хирургии с пациенткой, которая требовала неотложного хирургического вмешательства.

В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель скорой, 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник. Пациентку доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Проводится проверка.


Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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