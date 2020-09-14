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14.09.2020  08:24   

Рыбный патруль собрал бесхозные сети

В течение одного дня на Краснооскольском водохранилище изъято 7 запрещенных орудий лова рыбы.


//khr.darg.gov.ua

10 сентября государственными инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля выявлено и задокументировано два случая нахождения запрещенных орудий лова в водоемах, владельцев которых установить не удалось.

Так, на Краснооскольском водохранилище в районе с. Соленое, что в Боровском районе, были обнаружены и изъяты две лесковых сетки, в которых находилось 3 килограмма густеры и 5 килограммов леща.

Позже, в том же водоеме в районе с. Кругляковка, что в Купянском районе, были обнаружены и изъяты пять лесковых сетей, в которых находилось 6 кг судака, 5 кг леща, 4 кг густеры и 2 кг плотввы.

В обоих случаях составлен акт о выявлении и изъятии имущества, владельца которого установить не удалось. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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