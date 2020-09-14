14.09.2020 08:24

Рыбный патруль собрал бесхозные сети

В течение одного дня на Краснооскольском водохранилище изъято 7 запрещенных орудий лова рыбы.



//khr.darg.gov.ua

10 сентября государственными инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля выявлено и задокументировано два случая нахождения запрещенных орудий лова в водоемах, владельцев которых установить не удалось.



Так, на Краснооскольском водохранилище в районе с. Соленое, что в Боровском районе, были обнаружены и изъяты две лесковых сетки, в которых находилось 3 килограмма густеры и 5 килограммов леща.



Позже, в том же водоеме в районе с. Кругляковка, что в Купянском районе, были обнаружены и изъяты пять лесковых сетей, в которых находилось 6 кг судака, 5 кг леща, 4 кг густеры и 2 кг плотввы.



В обоих случаях составлен акт о выявлении и изъятии имущества, владельца которого установить не удалось. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.