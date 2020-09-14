14.09.2020 08:03

У жителя Харьковщины изъяли почти 200 кустов конопли

Наркосодержащие растения работники полиции обнаружили в рамках проведения профилактической операции «Мак».



// hk.npu.gov.ua

12 сентября правоохранители обнаружили на приусадебном участке домовладения 43-летнего жителя города Барвенково 198 кустов конопли.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются.