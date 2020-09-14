У жителя Харьковщины изъяли почти 200 кустов конопли

Наркосодержащие растения работники полиции обнаружили в рамках проведения профилактической операции «Мак».
12 сентября правоохранители обнаружили на приусадебном участке домовладения 43-летнего жителя города Барвенково 198 кустов конопли.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются.
Посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
Погоду на Харьковщине будет определять центральная часть антициклона Kevin азорского происхождения, поэтому храниться малооблачная без осадков погода.
Сегодня Украина отмечает два «скользящих» праздника.
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