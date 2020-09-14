Главная Новости Криминал и происшествия У жителя Харьковщины изъяли почти 200 кустов конопли
14.09.2020  08:03   

У жителя Харьковщины изъяли почти 200 кустов конопли

Наркосодержащие растения работники полиции обнаружили в рамках проведения профилактической операции «Мак».


// hk.npu.gov.ua

12 сентября правоохранители обнаружили на приусадебном участке домовладения 43-летнего жителя города Барвенково 198 кустов конопли.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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