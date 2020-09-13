13.09.2020 21:34

Полиция обеспечила правопорядок во время массовых мероприятий в Харькове

В центральной части города публичный порядок и безопасность обеспечивали 120 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.



// hk.npu.gov.ua

13 сентября на территории города прошли несколько массовых мероприятий.



Так, в рамках проведения недели ХарьковПрайд 70 представителей общественной организации «Харьковское Женское Объединение «Сфера» на 22 автомобилях приняли участие в автопробеге.

На площадке у ХНАТОБа и на площади Конституции общественные организации «Правый сектор» и «Спортивный корпус» провели мирное мероприятие «Традиционная семья - сильная страна».



Кроме этого, у памятника Независимости на площади Конституции состоялась акция общественной организации «Традиция и порядок».



В массовых мероприятиях на территории Харькова приняли участие около 100 граждан. Охрану общественного порядка и безопасности в центральной части города обеспечивали работники полиции ГУНП в Харьковской области, патрульные полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Грубых нарушений общественного порядка во время мероприятий не зафиксировано.