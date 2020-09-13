Полиция обеспечила правопорядок во время массовых мероприятий в Харькове

В центральной части города публичный порядок и безопасность обеспечивали 120 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.
13 сентября на территории города прошли несколько массовых мероприятий.
Так, в рамках проведения недели ХарьковПрайд 70 представителей общественной организации «Харьковское Женское Объединение «Сфера» на 22 автомобилях приняли участие в автопробеге.
На площадке у ХНАТОБа и на площади Конституции общественные организации «Правый сектор» и «Спортивный корпус» провели мирное мероприятие «Традиционная семья - сильная страна».
Кроме этого, у памятника Независимости на площади Конституции состоялась акция общественной организации «Традиция и порядок».
В массовых мероприятиях на территории Харькова приняли участие около 100 граждан. Охрану общественного порядка и безопасности в центральной части города обеспечивали работники полиции ГУНП в Харьковской области, патрульные полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Грубых нарушений общественного порядка во время мероприятий не зафиксировано.
Посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
Погоду на Харьковщине будет определять центральная часть антициклона Kevin азорского происхождения, поэтому храниться малооблачная без осадков погода.
Сегодня Украина отмечает два «скользящих» праздника.
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