Возле Натальино горел лес (ФОТО)

Огонь уничтожил 6500 кв.м. сухой хвойной подстилки вблизи села Натальино Красноградского района Харьковской области.
Сообщение о пожаре поступило в 7:20. С огнем боролись два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах и 2 единицы техники лесхоза.
Совместными усилиями удалось не допустить распространения огня на верхние ярусы хвойных деревьев и локализовать его в 9:05. Окончательно пожар потушили в 11:00.
Всего 12 сентября подразделения Службы спасения 43 раза привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора. Их общая площадь составила около 60 га.
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