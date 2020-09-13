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13.09.2020  12:46   

Полицейские не приняли заявление о загрязнении воздуха: назначено служебное раследование

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, который произошел в Новобаварский районе Харькова.


// Facebook

12 сентября в сети Интернет появилось видео, на котором работники Новобаварского отдела полиции, якобы, отказываются принять заявление от представителей инициативной группы граждан. Последние требуют прекращения деятельности завода, который, по их мнению, загрязняет окружающую среду.

Информация внесена в Единый учета Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках служебного расследования.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по данному факту назначено служебное расследование.

В полиции напомнили, что по факту загрязнения воздуха следователями Новобаварского отдела полиции проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  служебное расследование, загрязнение возлуха, коксохим, полиция, харьков
 
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