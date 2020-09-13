Ночное ДТП: разбит капот и смят бок (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Москалевке - ДТП.
В результате жесткой встречи разбиты легковушки.
Авария произошла на Грековской, 77.
Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
Погоду на Харьковщине будет определять центральная часть антициклона Kevin азорского происхождения, поэтому храниться малооблачная без осадков погода.
Сегодня в «скользящем режиме» наша страна отмечает День украинского кино и День физической культуры и спорта.
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