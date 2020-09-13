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13.09.2020  09:03   

Ночное ДТП: разбит капот и смят бок (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Москалевке - ДТП.

В результате жесткой встречи разбиты легковушки.

Авария произошла на Грековской, 77.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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