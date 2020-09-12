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12.09.2020  17:21   

На трассе перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, под Харьковом - ДТП.

На трассе перевернулся мирокроавтобус. 

Авария произошла на Киевской трассе в районе Люботина. 

Бригада скорой поомощи и полиция на месте.
 
Подробностей аварии пока нет.
 

Тэги:  дтп, перевертыш, харьков, авария, перевернулся микроавтобус
 
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