Главная Новости Криминал и происшествия Вспыхнула машина на заправке (ВИДЕО)
12.09.2020  11:40   

Вспыхнула машина на заправке (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харькоов, на Алексеевке - ЧП.

На заправке WOG на Победе загорелся Daewoo Lanos. 

Пожарные затушили оперативно.

Тэги:  пожар, загорелась машина, харьков, заправка
 
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