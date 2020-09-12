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12.09.2020  10:48   

ДТП: автоледи сбила двух харьковчанок (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии на проспекте Гагарина в Харькове.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 11 сентября 2020 года около 13:00 на проспекте Гагарина, 1.
 
Полицейские установили, что 28-летняя женщина-водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил сбила двух женщин 45 лет.
 
Потерпевшие с травмами доставлены в больницу.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.
 
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, сбила женщин
 
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