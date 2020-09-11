11.09.2020 19:36

Миллионный убыток: досудебное расследование окончено (ВИДЕО)

Завершено досудебное расследование в отношении двух должностных лиц госпредприятия.



//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что между ГП «Завод« Электротяжмаш» и предприятием, расположенным в г. Лондоне, заключен договор на поставку оборудования.

В период с декабря 2019 по апрель 2020 года один из заместителей высшего руководства указанного предприятия, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи.

Несмотря на то, что представителю высшего руководства завода было известно о данном факте, указанный руководитель, недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям, подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которому предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из заместителей высшего руководства ГП подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия. При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, котрый является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

Общая сумма убытков, нанесенных государственному предприятию, составляет свыше 1 млн грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество подозреваемых наложенным арест. Также заместитель высшего руководства отстранен на время следствия от занимаемой должности.

Представителю высшего руководства завода, который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, грозит наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Санкция ч. 4 ст. 191 УК Украины, по которой сообщено о подозрении заместителю руководителя предприятия, предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.