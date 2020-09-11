Главная Новости Криминал и происшествия Миллионный убыток: досудебное расследование окончено (ВИДЕО)
11.09.2020  19:36   

Миллионный убыток: досудебное расследование окончено (ВИДЕО)

Завершено досудебное расследование в отношении двух должностных лиц госпредприятия.


//khar.gp.gov.ua
В ходе досудебного расследования установлено, что между ГП «Завод« Электротяжмаш» и предприятием, расположенным в г. Лондоне, заключен договор на поставку оборудования.
 
В период с декабря 2019 по апрель 2020 года один из заместителей высшего руководства указанного предприятия, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи.
 
Несмотря на то, что представителю высшего руководства завода было известно о данном факте, указанный руководитель, недобросовестно относясь к своим служебным обязанностям, подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которому предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.
 
В дальнейшем один из заместителей высшего руководства ГП подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия.  При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, котрый является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.
 
Общая сумма убытков, нанесенных государственному предприятию, составляет свыше 1 млн грн.
 
С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество подозреваемых наложенным арест.  Также заместитель высшего руководства отстранен на время следствия от занимаемой должности.
 
Представителю высшего руководства завода, который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.  367 УК Украины, грозит наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Санкция ч. 4 ст.  191 УК Украины, по которой сообщено о подозрении заместителю руководителя предприятия, предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Тэги:  электротяжмаш, расследование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.08 Экономика и промышленность В Харькове снова проверят промышленного гиганта и призовут премьера в помощники по «выбиванию» задолженнности 16.07 Экономика и промышленность Приватизация Электротяжмаша спасет его от разворовывания и краха, - эксперты 15.07 Власть Александр Ярославский обратился с Открытым письмом к Президенту и Премьер-министру Украины
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 