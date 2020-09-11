11.09.2020 17:41

Пожары: копы выдали паспорта пострадавшим от огненной стихии (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители вручили паспорта гражданам, которые пострадали от последствий масштабных пожаров на Харьковщине.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в результате страшной экокатастрофы, разыгравшейся 2 сентября 2020 года на территории Двуречанского района, жители 22 домов села Воробьевка остались без крова, имущества и документов. Пламя полностью уничтожило их дом.

Полицейские одними из первых пришли на защиту пострадавших: помогали преодолевать пожар, ее последствия и обеспечивали продуктами питания, питьевой водой, предметами первой необходимости.