Пожары: копы выдали паспорта пострадавшим от огненной стихии (ФОТО, ВИДЕО)
Правоохранители вручили паспорта гражданам, которые пострадали от последствий масштабных пожаров на Харьковщине.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, в результате страшной экокатастрофы, разыгравшейся 2 сентября 2020 года на территории Двуречанского района, жители 22 домов села Воробьевка остались без крова, имущества и документов. Пламя полностью уничтожило их дом.
Полицейские одними из первых пришли на защиту пострадавших: помогали преодолевать пожар, ее последствия и обеспечивали продуктами питания, питьевой водой, предметами первой необходимости.
Правоохранители выполнили свои обязательства перед потерпевшим и в максимально сжатые сроки восстановили документы 6 жителям села Воробьевка.
11 сентября 2020 года паспорта нового образца получила первая семья, имущество которого полностью сгорело в огне.
Семья, которая первой получила свои документы, выразила благодарность всем, кто оказал помощь пострадавшим в результате пожара и отметила оперативную работу районной полиции.
- Мы благодарим всех полицейских, которые сразу стали на нашу защиту: патрулировали территорию, тушили пламя, спасали людей и их имущество, охраняли дома от хищений.
Особенно приятно, что правоохранители очень быстро восстановили наши паспорта, ведь это крайне важно для дальнейшего оформления необходимых документов для получения социальных выплат и денежной помощи от органов власти.