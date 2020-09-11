Главная Новости Криминал и происшествия Пожары: копы выдали паспорта пострадавшим от огненной стихии (ФОТО, ВИДЕО)
11.09.2020  17:41   

Пожары: копы выдали паспорта пострадавшим от огненной стихии (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители вручили паспорта гражданам, которые пострадали от последствий масштабных пожаров на Харьковщине.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, в результате страшной экокатастрофы, разыгравшейся 2 сентября 2020 года на территории Двуречанского района, жители 22 домов села Воробьевка остались без крова, имущества и документов. Пламя полностью уничтожило их дом.
 
Полицейские одними из первых пришли на защиту пострадавших: помогали преодолевать пожар, ее последствия и обеспечивали продуктами питания, питьевой водой, предметами первой необходимости.
 
Правоохранители выполнили свои обязательства перед потерпевшим и в максимально сжатые сроки восстановили документы 6 жителям села Воробьевка.
 
11 сентября 2020 года паспорта нового образца получила первая семья, имущество которого полностью сгорело в огне. 
 
Семья, которая первой получила свои документы, выразила благодарность всем, кто оказал помощь пострадавшим в результате пожара и отметила оперативную работу районной полиции.
 
 - Мы благодарим всех полицейских, которые сразу стали на нашу защиту: патрулировали территорию, тушили пламя, спасали людей и их имущество, охраняли дома от хищений. 
 
Особенно приятно, что правоохранители очень быстро восстановили наши паспорта, ведь это крайне важно для дальнейшего оформления необходимых документов для получения социальных выплат и денежной помощи от органов власти.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пожары, пострадавшие, харьков, выданы паспорта
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Криминал и происшествия Пожары: еще один участок леса в огне (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 02.09 Криминал и происшествия Пожары под Харьковом: копы взялись за расследование (ФОТО) 25.04 Криминал и происшествия Поджоги травы продолжаются: потушено 28 пожаров
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 