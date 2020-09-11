Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на мосту: грузовик перекрыл движение (ФОТО, ВИДЕО)
11.09.2020  15:19   

ДТП на мосту: грузовик перекрыл движение (ФОТО, ВИДЕО)


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Кузинском мосту - незначительное ДТП в левом ряду.

Однако  громадина грузовика,попавшего в аварию, перекрыла движение и организовалась пробка.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.09 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: крепкое столкновение и вылет с магистрали (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 11.09 Криминал и происшествия ДТП на Белгородском шоссе: мотоциклист умер в больнице (ВИДЕО, ФОТО) 10.09 Криминал и происшествия Внимание, устанавливаются свидетели ДТП - сбили женщину-пешехода (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 