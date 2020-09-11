ДТП на мосту: грузовик перекрыл движение (ФОТО, ВИДЕО)

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Кузинском мосту - незначительное ДТП в левом ряду.
Однако громадина грузовика,попавшего в аварию, перекрыла движение и организовалась пробка.
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И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
Погоду на Харьковщине будет определять центральная часть антициклона Kevin азорского происхождения, поэтому храниться малооблачная без осадков погода.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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