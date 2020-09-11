Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Белгородском шоссе: мотоциклист умер в больнице (ВИДЕО, ФОТО)
11.09.2020  10:19   

ДТП на Белгородском шоссе: мотоциклист умер в больнице (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб 39-летний мужчина.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии на улице Батумской поступило в полицию 10 сентября примерно в 21:30.

Полицейские предварительно выяснили, что водитель автомобиля «Hyundai» осуществлял поворот налево и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Kawasaki», который двигался во встречном направлении.

В результате произошло столкновение транспортных средств. 39-летний мотоциклист в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где он умер на следующее утро.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Криминал и происшествия Внимание, устанавливаются свидетели ДТП - сбили женщину-пешехода (ФОТО) 10.09 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: крепкое столкновение и вылет с магистрали (ФОТО, ВИДЕО) 10.09 Криминал и происшествия ДТП: жесткая встреча на Деревянко (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 