ДТП на Белгородском шоссе: мотоциклист умер в больнице (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб 39-летний мужчина.
Сообщение о происшествии на улице Батумской поступило в полицию 10 сентября примерно в 21:30.
Полицейские предварительно выяснили, что водитель автомобиля «Hyundai» осуществлял поворот налево и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Kawasaki», который двигался во встречном направлении.
В результате произошло столкновение транспортных средств. 39-летний мотоциклист в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где он умер на следующее утро.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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