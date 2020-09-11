11.09.2020 10:19

ДТП на Белгородском шоссе: мотоциклист умер в больнице (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб 39-летний мужчина.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии на улице Батумской поступило в полицию 10 сентября примерно в 21:30.



Полицейские предварительно выяснили, что водитель автомобиля «Hyundai» осуществлял поворот налево и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Kawasaki», который двигался во встречном направлении.

В результате произошло столкновение транспортных средств. 39-летний мотоциклист в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где он умер на следующее утро.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



Все обстоятельства ДТП устанавливаются.