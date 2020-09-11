11.09.2020 11:22

Еще один урожай конопли не дали собрать жителю области (ФОТО)

Запрещенные растения выращивал дома 55-летний житель села Котовка Барвенковского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.



// hk.npu.gov.ua

10 сентября в рамках проведения профилактической операции «Мак» и в ходе осмотра по месту жительства правонарушителя участковые офицеры полиции вместе с сотрудниками сектора дознания Барвенковского отделения полиции обнаружили и изъяли на приусадебном участке недалеко от дома 39 кустов конопли. Также полицейские изъяли у мужчины самодельное устройство для курения наркотиков.



Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.



Следственные действия продолжаются.