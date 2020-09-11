Главная Новости Криминал и происшествия На Краснооскольском водохранилище нарушители нанесли почти 8 тысяч гривен убытков
11.09.2020  09:41   

На Краснооскольском водохранилище нарушители нанесли почти 8 тысяч гривен убытков

Грубое нарушение правил рыболовства произошло 10 сентября на Краснооскольском водохранилище в районе пгт Боровая Боровского района.


//khr.darg.gov.ua

Около 10:00 задержаны двое мужчин, которые ловили рыбу вброд запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками.

Таким образом нарушители выловили 29 лещей, 5 судаков и толстолобика общим весом 11 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 7735 грн.

На виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещено орудия лова изъяты. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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