На Краснооскольском водохранилище нарушители нанесли почти 8 тысяч гривен убытков

Грубое нарушение правил рыболовства произошло 10 сентября на Краснооскольском водохранилище в районе пгт Боровая Боровского района.
Около 10:00 задержаны двое мужчин, которые ловили рыбу вброд запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками.
Таким образом нарушители выловили 29 лещей, 5 судаков и толстолобика общим весом 11 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 7735 грн.
На виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещено орудия лова изъяты. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
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