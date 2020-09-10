10.09.2020 19:32

Внимание, устанавливаются свидетели ДТП - сбили женщину-пешехода (ФОТО)

Авария произошла 26 августа 2020 года по улице Героев Труда.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 августа 2020 года около 11:50 на проезжей части вблизи дома №45 по улице Героев Труда в Харькове автомобиль ВАЗ 21093 сбил женщину-пешехода.

В результате аварии гражданка получила травмы.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, кабинет № 6 к майору полиции Шапирко Роману Геннадиевичу или по телефону: 093-87-57-388.