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10.09.2020  19:32   

Внимание, устанавливаются свидетели ДТП - сбили женщину-пешехода (ФОТО)

Авария произошла 26 августа 2020 года по улице Героев Труда.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 августа 2020 года около 11:50 на проезжей части вблизи дома №45 по улице Героев Труда в Харькове автомобиль ВАЗ 21093 сбил женщину-пешехода.
 
В результате аварии гражданка получила травмы.
 
В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, ул.  Маяковского, 22, кабинет № 6 к майору полиции Шапирко Роману Геннадиевичу или по телефону: 093-87-57-388.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск свидетелей, харьков, очевидцы, сбил женщину, сбит пешеход, салтовка
 
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