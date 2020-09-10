ДТП: жесткая встреча на Деревянко (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Веха, на улице Деревянко - столкновение легковушек.
Авария произогла возле Тетры.
Подробностей об аварии и пострадавших пока нет.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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