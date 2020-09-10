10.09.2020 15:41

ДТП под Харьковом: дорогу не поделили Skoda и ВАЗ (ФОТО)

Мужчина попал в больницу.



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Как ГУ Нацполиции 10 сентября 2020 года около 07:20 в полицию поступила информация о столкновении легковых автомобилей «Skoda» и ВАЗ на улице Малоданиловский шлях в поселке Малая Даниловка.

Водитель транспортного средства ВАЗ с травмами доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После оказания медицинской помощи потерпевший в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

На место выезжала группа реагування патрульной полиции и СОГ Дергачевского отдела полиции.

Информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.