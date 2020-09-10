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10.09.2020  14:59   

ДТП: в столкновении разбиты Жигули (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на окружной - ДТП.

В аварии сильно пострадади Жигули.

У машины практически смят капот.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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