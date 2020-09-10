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10.09.2020  13:35   

Харьковчанин обустроил наркотеплицу в квартире (ФОТО)

Житель Харькова выращивал коноплю прямо у себя в квартире. Для этого в одной из комнат он устроил мини-теплицу, оснащенную специальной системой освещения и вентиляции воздуха.


// hk.npu.gov.ua

Правоохранители провели по месту жительства фигуранта санкционированные обыски, где обнаружили и изъяли кусты конопли, почти 300 граммов марихуаны, оборудование для выращивания культур и удобрения.

Изъятое направлено на экспертизу.

Следователи харьковской полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных решений по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины .

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд. С санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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