Харьковчанин обустроил наркотеплицу в квартире (ФОТО)

Житель Харькова выращивал коноплю прямо у себя в квартире. Для этого в одной из комнат он устроил мини-теплицу, оснащенную специальной системой освещения и вентиляции воздуха.
Правоохранители провели по месту жительства фигуранта санкционированные обыски, где обнаружили и изъяли кусты конопли, почти 300 граммов марихуаны, оборудование для выращивания культур и удобрения.
Изъятое направлено на экспертизу.
Следователи харьковской полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных решений по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины .
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд. С санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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