10.09.2020 13:35

Харьковчанин обустроил наркотеплицу в квартире (ФОТО)

Житель Харькова выращивал коноплю прямо у себя в квартире. Для этого в одной из комнат он устроил мини-теплицу, оснащенную специальной системой освещения и вентиляции воздуха.



// hk.npu.gov.ua

Правоохранители провели по месту жительства фигуранта санкционированные обыски, где обнаружили и изъяли кусты конопли, почти 300 граммов марихуаны, оборудование для выращивания культур и удобрения.



Изъятое направлено на экспертизу.

Следователи харьковской полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных решений по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины .



Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд. С санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы.



