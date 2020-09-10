Внимание, устанавливаются свидетели ДТП

Авария произошла 26 августа текущего года около в 16:50 на перекрестке улиц Клочковской и Вавилова.
Там произошло столкновение автомобилей «Renault Symbol» и «Ауди А6». Потом автомобиль «Audi А6» столкнулся с велосипедом «Fort».
Велосипедист получил телесные повреждения.
В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, кабинет № 6 к майору полиции Шапирко Роману Геннадьевичу или по телефону: 093-87-57-388.
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