10.09.2020 12:23

Купянский район: спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке (ФОТО)

Вечером 9 сентября произошел пожар на территории частного домовладения по ул. Подгорная, с. Голубовка, Купянского района.



//kh.dsns.gov.ua

Горела хозяйственная постройка, площадь пожара составляла 20 кв.м. Также рядом были размещаемые другие помещения. Существовала угроза распространения огня на другие здания.

Прибывшее на тушение отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС локализовали огонь в течение 10 минут. На полную ликвидацию поджара понадобилось менее часа.

Причина возникновения пожара устанавливается.