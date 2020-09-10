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10.09.2020  12:23   

Купянский район: спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке (ФОТО)

Вечером 9 сентября произошел пожар на территории частного домовладения по ул. Подгорная, с. Голубовка, Купянского района.


//kh.dsns.gov.ua

Горела хозяйственная постройка, площадь пожара составляла 20 кв.м. Также рядом были размещаемые другие помещения. Существовала угроза распространения огня на другие здания.

Прибывшее на тушение отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС локализовали огонь в течение 10 минут. На полную ликвидацию поджара понадобилось менее часа.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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