Купянский район: спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке (ФОТО)

Вечером 9 сентября произошел пожар на территории частного домовладения по ул. Подгорная, с. Голубовка, Купянского района.
Горела хозяйственная постройка, площадь пожара составляла 20 кв.м. Также рядом были размещаемые другие помещения. Существовала угроза распространения огня на другие здания.
Прибывшее на тушение отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС локализовали огонь в течение 10 минут. На полную ликвидацию поджара понадобилось менее часа.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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