10.09.2020 12:02

Огород конопли выявили на окраине Харькова (ФОТО)

За прошедшие сутки на территории Харькова и области правоохранители изъяли более 130 кустов конопли.



// hk.npu.gov.ua

В Новобаварском районе Харькова полицейские разоблачили 36-летнего жителя района, который выращивал на приусадебном участке домовладения по улице Сущенской наркосодержащие растения. Сотрудники полиции изъяли у харьковчанина 39 кустов конопли.



В Харьковском районе со двора местного жителя полицейские изъяли 92 куста растений конопли. Незаконный посев запрещенных наркосодержащих культур обнаружили участковые офицеры полиции Харьковского отдела полиции.



В рамках расследования уголовного производства полицейские провели санкционированный обыск у 47-летнего жителя города Южный. Хозяин признался, что занимается выращиванием наркотических растений для собственных нужд.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.



Мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.