Огород конопли выявили на окраине Харькова (ФОТО)

За прошедшие сутки на территории Харькова и области правоохранители изъяли более 130 кустов конопли.
В Новобаварском районе Харькова полицейские разоблачили 36-летнего жителя района, который выращивал на приусадебном участке домовладения по улице Сущенской наркосодержащие растения. Сотрудники полиции изъяли у харьковчанина 39 кустов конопли.
В Харьковском районе со двора местного жителя полицейские изъяли 92 куста растений конопли. Незаконный посев запрещенных наркосодержащих культур обнаружили участковые офицеры полиции Харьковского отдела полиции.
В рамках расследования уголовного производства полицейские провели санкционированный обыск у 47-летнего жителя города Южный. Хозяин признался, что занимается выращиванием наркотических растений для собственных нужд.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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