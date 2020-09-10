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10.09.2020  12:02   

Огород конопли выявили на окраине Харькова (ФОТО)

За прошедшие сутки на территории Харькова и области правоохранители изъяли более 130 кустов конопли.


// hk.npu.gov.ua

В Новобаварском районе Харькова полицейские разоблачили 36-летнего жителя района, который выращивал на приусадебном участке домовладения по улице Сущенской наркосодержащие растения. Сотрудники полиции изъяли у харьковчанина 39 кустов конопли.

В Харьковском районе со двора местного жителя полицейские изъяли 92 куста растений конопли. Незаконный посев запрещенных наркосодержащих культур обнаружили участковые офицеры полиции Харьковского отдела полиции.

В рамках расследования уголовного производства полицейские провели санкционированный обыск у 47-летнего жителя города Южный. Хозяин признался, что занимается выращиванием наркотических растений для собственных нужд.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, конопля, поле
 
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