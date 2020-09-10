Мастера леса будут судить за убытки в 1,8 млн грн

Незаконная вырубка леса произошла в прошлом году в ГП «Октябрьское лесное хозяйство»
По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении мастера леса по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что мастер леса ГП «Октябрьское лесное хозяйство» допустил служебную халатность, в результате чего в 2019 году неустановленными лицами вырублено 96 деревьев на территории указанного хозяйства. Сумма ущерба составляет почти 1,8 млн грн.
Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
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