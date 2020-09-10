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10.09.2020  08:44   

Харьковские правоохранители разоблачили двух злоумышленников в сутенерстве (ФОТО)

Двум харьковчанам сообщено о подозрении за сутенерство и вовлечение женщин в занятие проституцией.


//khar.gp.gov.ua

Как установило досудебное расследование, в течение 2019 трое мужчин создали и содержали место разврата на территории города, где вовлекали женщин в занятие проституцией и в дальнейшем занимались сутенерством.

Один из организаторов уже приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с испытанием на 3 года по ч. 2. ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК Украины.

9 сентября сего года двум фигурантам сообщено о подозрении по факту создания и содержания места разврата с целью наживы, вовлечение лица в занятие проституцией и сутенерстве, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 302 УК Украины, ч. 2 ст . 303 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование осуществляет СУ ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение УБПТЛ, процессуальное руководство –  прокуратура Харьковской области.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  проституция, полиция, сутенер, харьков
 
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