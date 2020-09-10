Харьковские правоохранители разоблачили двух злоумышленников в сутенерстве (ФОТО)

Двум харьковчанам сообщено о подозрении за сутенерство и вовлечение женщин в занятие проституцией.
Как установило досудебное расследование, в течение 2019 трое мужчин создали и содержали место разврата на территории города, где вовлекали женщин в занятие проституцией и в дальнейшем занимались сутенерством.
Один из организаторов уже приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с испытанием на 3 года по ч. 2. ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК Украины.
9 сентября сего года двум фигурантам сообщено о подозрении по факту создания и содержания места разврата с целью наживы, вовлечение лица в занятие проституцией и сутенерстве, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 302 УК Украины, ч. 2 ст . 303 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
Следственные действия продолжаются.
Досудебное расследование осуществляет СУ ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение УБПТЛ, процессуальное руководство – прокуратура Харьковской области.
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
влажность:
давление:
ветер: