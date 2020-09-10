10.09.2020 08:06

Нападение на работников Харьковоблэнерго: полиция начала расследование (ВИДЕО)

В Купянске при попытке отключения от электроснабжения домовладения должника к энергетикам применили физическую силу.



// YouTube

Инцидент произошел в Купянске, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

При отключении от электроснабжения одного из домовладений на территории города возник инцидент между владельцем дома и работниками АО «Харьковоблэнерго».



«Сначала 45-летний хозяин дома, который выдает себя за общественного активиста, и его группа поддержки угрожали огнестрельным оружием - демонстративно на улице перезаряжали помповое ружье и цитировали известное выражение что "бог создал людей всех разными, а Кольт сделал их равными" . Однако недвусмысленный намек не остановил сотрудников общества.



Далее события развивались в стиле "лихих девяностых". Должник на подмогу вызвал знакомого предпринимателя. Тот решил сразу показать, кто самый крутой парень. Ничего лучшего не придумал как на внедорожнике "Тойота" попробовать наехать на энергетиков, стоявших на пешеходной дорожке. Лишь в последний момент им удалось выскочить из-под колес. И этого горе-активистам показалось мало. Они набросились на работника энергокомпании, который проводил видеофиксацию отключения, мол он не получил согласие на съемку. При этом сам должник вел онлайн-трансляцию событий.



Все попытки решить вопрос законно только вызвали агрессию со стороны должника и его окружения. В адрес энергетиков постоянно звучала ругань и угрозы физической расправы вроде "я тебе сейчас что-то сломаю". В результате двум работникам общества пришлось вызвать "скорую". С заявлением о нанесении телесных повреждений потерпевшие обратились в полицию», – говорится в сообщении.



По нынешнему эпизоду в ГУ НП сообщили следующее.



7 сентября в 15:15 в Купянский отдела полиции поступило сообщение от фельдшера скорой о том, что за медицинской помощью с ушибом шеи обратился 60-летний гражданин.



Во время выяснения обстоятельств полицейские установили, что потерпевшим является сотрудник АО «Харьковоблэнерго». Как оказалось, в тот день он вместе с другими рабочими общества проводил работы по отключению электроустановок дома 46-летнего гражданина от сети АО «Харьковоблэнерго». Пострадавший осуществлял видеофиксацию работ. Во время этого процесса к нему подошел хозяин дома и его знакомый. Мужчины начали агрессивно себя вести, ругаться, а товарищ хозяина домовладения дернул работника за ремень для камеры. В результате сотрудники учреждения вызвали на место происшествия медиков.



По факту происшествия сектором дознания Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.



Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По информации Купянского районного отделения АО "Харьковоблэнерго", с проблемным потребителем постоянно возникают конфликтные ситуации. Еще год назад электроустановку абонента отключили за неуплату в сумме около 3 тыс. грн. Однако должник несколько раз самовольно восстанавливал подачу электричества и продолжает безучетное потребление.



Ранее мужчина неоднократно совершал противоправные действия по отношению к работникам энергокомпании. В начале августа текущего года при составлении акта о нарушении у одного из жителей Купянска, он силой отобрал у энергетиков оформленный документ и демонтирован электросчетчик. В другой раз порезал колеса на автомобиле, который принадлежит работнику районного отделения.



Со всеми фактами пока разбираются представители полиции.