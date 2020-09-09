09.09.2020 16:59

Взятка в 32 тысячи: провал махинации двух чиновников (ФОТО)

Директор госпредприятия задержан с поличным.



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что директор и бухгалтер одного из от государственных сельскохозпредприятий Валковского района требовал взятку в размере 32 тыс. грн от физического лица-предпринимателя для заключения безвозмездного договора хранения и предоставления нежилого помещения в пользование, которое расположено на территории указанного ГП.

9 сентября 2020 года директора ГП задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время передачи указанной суммы денежных средств.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Расследование продолжается.