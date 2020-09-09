Главная Новости Криминал и происшествия Взятка в 32 тысячи: провал махинации двух чиновников (ФОТО)
09.09.2020  16:59   

Взятка в 32 тысячи: провал махинации двух чиновников (ФОТО)

Директор госпредприятия задержан с поличным.


//khar.gp.gov.ua
Досудебным расследованием установлено, что директор и бухгалтер одного из от государственных сельскохозпредприятий Валковского района требовал взятку в размере 32 тыс.  грн от физического лица-предпринимателя для заключения безвозмездного договора хранения и предоставления нежилого помещения в пользование, которое расположено на территории указанного ГП.
 
9 сентября 2020 года директора ГП задержали в порядке ст.  208 УПК Украины во время передачи указанной суммы денежных средств.
 
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении.
 
Расследование продолжается.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, коррупция, харьков, вымогательство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.09 Криминал и происшествия Пойман на взятке: чиновник хотел нажиться на иностранце 07.08 Криминал и происшествия ГБР задержало на взятке работника налоговой службы (ВИДЕО, ФОТО) 03.08 Криминал и происшествия Взятка в 135 тысяч: чиновник ответит перед законом (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 