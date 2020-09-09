Пожар на Павловом поле: возгорание в районе гаражей

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Павловом поле - пожар.
Пока нет точной информации, но возгорание - в районе гаражей на Коломенской улице.
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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