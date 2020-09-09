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09.09.2020  16:19   

Пожар на Павловом поле: возгорание в районе гаражей


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Павловом поле - пожар.

Пока нет точной информации, но возгорание - в районе гаражей на Коломенской улице.

Тэги:  пожар, гаражи, харьков
 
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