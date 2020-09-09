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09.09.2020  15:19   

ДТП: на ХТЗ сбили пешехода (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Библика 4 сбит пешеход.

По предварительной  информации человек жив, увезла скорая.

Подробностей аварии пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит пешеход
 
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