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09.09.2020  12:41   

Отсидевшего уголовника отправили домой в Россию

Харьковские полицейские выдворили за пределы государства гражданина Российской Федерации.


// hk.npu.gov.ua

8 сентября мужчина освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за умышленное убийство совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины 37-летний мужчина не имел.

В тот же день полицейские УБПТЛ ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками ГУ ГТС Украины в Харьковской области обнаружили мужчину и составили в отношении него протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Гражданин был сопровожден до пограничного пункта «Гоптовка» и покинул территорию нашего государства.

Ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, харьков
 
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