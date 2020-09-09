09.09.2020 12:41

Отсидевшего уголовника отправили домой в Россию

Харьковские полицейские выдворили за пределы государства гражданина Российской Федерации.



// hk.npu.gov.ua

8 сентября мужчина освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за умышленное убийство совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины 37-летний мужчина не имел.



В тот же день полицейские УБПТЛ ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками ГУ ГТС Украины в Харьковской области обнаружили мужчину и составили в отношении него протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Гражданин был сопровожден до пограничного пункта «Гоптовка» и покинул территорию нашего государства.



Ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.