Отсидевшего уголовника отправили домой в Россию

Харьковские полицейские выдворили за пределы государства гражданина Российской Федерации.
8 сентября мужчина освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за умышленное убийство совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины 37-летний мужчина не имел.
В тот же день полицейские УБПТЛ ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками ГУ ГТС Украины в Харьковской области обнаружили мужчину и составили в отношении него протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Гражданин был сопровожден до пограничного пункта «Гоптовка» и покинул территорию нашего государства.
Ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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