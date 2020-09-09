Полицейские изъяли более 200 кустов конопли у жителя Харьковского района (ФОТО)

Во время обыска по месту жительства злоумышленника также были обнаружены 22 бумажных пакета с веществом растительного происхождения в измельченном состоянии, 5 килограммов высушенных наркорастений, около килограмма маковой соломки и полимерные устройства для употребления наркотического средства «каннабис».
В Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области поступила оперативная информация о том, что житель села Борисовка Харьковского района выращивает и хранит каннабис.
В ходе проведенных мероприятий оперативники установили причастность 36-летнего мужчину к незаконному обороту наркотических средств, собрали соответствующие материалы, которые были направлены в Липецкое отделение полиции.
8 сентября сотрудники Управления уголовного розыска совместно с инспекторами дознания Липецкого отделения полиции в рамках расследования уголовного производства, открытого в июле текущего года по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, провели санкционированный обыск на территории домовладения мужчины.
В настоящее время полицией принимаются меры по установлению каналов сбыта наркотических средств злоумышленником. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
влажность:
давление:
ветер: