09.09.2020 11:39

Полицейские изъяли более 200 кустов конопли у жителя Харьковского района (ФОТО)

Во время обыска по месту жительства злоумышленника также были обнаружены 22 бумажных пакета с веществом растительного происхождения в измельченном состоянии, 5 килограммов высушенных наркорастений, около килограмма маковой соломки и полимерные устройства для употребления наркотического средства «каннабис».



// hk.npu.gov.ua

В Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области поступила оперативная информация о том, что житель села Борисовка Харьковского района выращивает и хранит каннабис.



В ходе проведенных мероприятий оперативники установили причастность 36-летнего мужчину к незаконному обороту наркотических средств, собрали соответствующие материалы, которые были направлены в Липецкое отделение полиции.



8 сентября сотрудники Управления уголовного розыска совместно с инспекторами дознания Липецкого отделения полиции в рамках расследования уголовного производства, открытого в июле текущего года по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, провели санкционированный обыск на территории домовладения мужчины.



В настоящее время полицией принимаются меры по установлению каналов сбыта наркотических средств злоумышленником. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.