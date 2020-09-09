09.09.2020 10:59

Цех по производству масла сгорел под Харьковом (ФОТО)

Пожар произошел в Дергачевском районе.



// ГСЧС

9 сентября в 04:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Лужок Дергачевского района. На улице Солнечной, 1 горел частный цех по производству масла.

К месту вызова немедленно были направлены 3 оперативных отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент их прибытия площадь пожара составляла 450 кв.м.

Сообщение о пожаре поступило очень поздно. Производственно-складское здание горело полностью. В нем хранилось оборудование, семена подсолнечника и масло. Также внутри находился горящий автомобиль «Газель».



На тушение огня спасатели подали 2 пожарных ствола. В 5:20 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Полная ликвидация пожара состоялась в 8:30. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.