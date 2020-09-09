Главная Новости Криминал и происшествия Рыболов-браконьер нанес ущерб в пять тысяч гривен
09.09.2020  09:08   

Рыболов-браконьер нанес ущерб в пять тысяч гривен

8 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище в районе с. Пески-Радьковские Боровского района.

Около 8:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенным орудием лова, а именно лесковой сеткой. Мужчина успел поймать 16,2 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 4930 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова изъято. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.09 Криминал и происшествия Рыбнадзор подсчитал убытки от браконьеров 02.09 Криминал и происшествия На Харьковщине произошел массовый мор рыбы (ФОТО) 11.08 Криминал и происшествия Рыбнадзор подсчитал убытки от браконьеров
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 