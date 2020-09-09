09.09.2020 09:08

Рыболов-браконьер нанес ущерб в пять тысяч гривен

8 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.



//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище в районе с. Пески-Радьковские Боровского района.



Около 8:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенным орудием лова, а именно лесковой сеткой. Мужчина успел поймать 16,2 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 4930 грн.



На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова изъято. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.