Рыболов-браконьер нанес ущерб в пять тысяч гривен

8 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище в районе с. Пески-Радьковские Боровского района.
Около 8:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенным орудием лова, а именно лесковой сеткой. Мужчина успел поймать 16,2 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 4930 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова изъято. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
Ночью без осадков. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до вечера. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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